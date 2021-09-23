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KKTC'de AdaPass soruşturmasında 4 kişi daha gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KKTC'de AdaPass soruşturmasında 4 kişi daha gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı bilgi sistemi AdaPass'a sahte kayıt yaptırılmasıyla ilgili soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı, mahkemeye çıkan zanlılardan biri tutukladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı bilgi sistemi AdaPass'a sahte kayıt yaptırılmasıyla ilgili soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı, mahkemeye çıkan zanlılardan biri tutukladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı bilgi sistemi AdaPass'a aşı olmayan birçok kişinin kayıt edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bilgi Sisteminde görev yapan ve aşı olmayan birçok kişiyi AdaPass sistemine kaydeden C.M., dün "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı. Bugün de aralarında bir polis memurunun bulunduğu 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkan zanlılardan Y.Y., M.Y. ve C.P.'nin 15'er bin lira teminat ve 100'er bin lira da kefalet senediyle tutuksuz yargılanmasına, diğer zanlı S.F.'nin ise tutuklu kalmasına karar verildi.

Olayın çıkmasının ardından AdaPass bilgi çağrı merkezine yönelik tüm yetkiler Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulurken, soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında yakalama emri çıkartıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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