Son Dakika | Kızının istismara uğradığını öne süren baba: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir?
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Son Dakika | Kızının istismara uğradığını öne süren baba: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir?

Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında ev hapsi cezası verilen A.Y. (34), ifadesinde komşusu ile aralarında husumet olduğunu, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Son Dakika | Kızının istismara uğradığını öne süren baba: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir?
18.09.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:01

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında ev hapsi cezası verilen A.Y. (34), ifadesinde komşusu ile aralarında husumet olduğunu, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Küçük kızın babası T.A. ise mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Küçücük bir çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Annesine anlattıklarını pedagoga da aynı şekilde anlattı" dedi.

Olay, önceki gün Darıca'da meydana geldi. İddiaya göre A.Y. apartmanda alt katında oturan komşusunun kızı E.A.'yı evine alıp, cinsel istismarda bulundu. E.A., durumu ailesine anlattı. Ailenin polise giderek, şikayetçi olması üzerine A.Y. gözaltına alındı. Uzman pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, cinsel istismara uğradığını, A.Y.'nin boş valiz getirip, kendisini içine soktuğunu, bu sırada zilin çaldığını, kapının açılmasının ardından gelen kişinin A.Y.'nin oğlu olduğunu, korkudan ağladığını, eve gitmek istediğini söylemesine rağmen, A.Y.'nin oğlunu kastederek, "O şimdi gider, ben seni sonra evine bırakırım" dediğini, kendisi daha çok ağlayınca evine gönderildiğini ve olayı ailesine anlattığını söyledi. Gözaltına alınan A.Y.'ye dün çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi. A.Y.'nin ifadesinde komşusunun kızını sadece sevdiğini, ama çocuğun bunu yanlış anladığını, aileyle geçmişteki husumetten dolayı kendisine iftira atıldığını, üzerine atılı suçu işlemediğini söylediği öğrenildi.

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEKMahkemenin verdiği karara avukatı aracılığıyla itiraz edeceklerini belirten küçük kızın babası T.A., "Kızım annesine her şeyi anlatmış, küçücük bir çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Üstelik annesine anlattıklarını pedagoga da aynı şekilde anlatmış, benim kızım annesine yalan söylediyse, aynı yalanı bir kez daha pedagoga nasıl ifade edebilir. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız, böyle insanlar aramızda dolaşırken, bizler çoluk çocuğumuzu nasıl koruyabileceğiz" dedi.

Komşusu ile aralarında husumet olduğunu doğrulayan T.A., "A.Y. ile husumetli olduğumuz doğrudur. Buna rağmen sırf evde internetin çekip çekmediğiyle ilgili neden olay anında beni tam 3 defa telefonla arıyor ve evde olup olmadığımı soruyor? Madem husumetli olduğumuzu kabul ediyor, neden basit bir nedenden dolayı beni 3 defa arıyor? Telefonumda beni olayın olduğu saatlerde 3 defa aradığıyla ilgili kayıtlar var, tüm bunları karakoldaki ifademde de söyledim." diye konuştu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Erol POLAT
Erol POLAT
DHA Editörü
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