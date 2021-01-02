Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler
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Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler

02.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:56

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da kısıtlamayı delerek, polis uygulamasına giren minibüsteki kişilerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da kısıtlamayı delerek, polis uygulamasına giren minibüsteki kişilerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden biri 'sokağa neden çıktınız' sorusuna 'Uyuşturucu satmak için' diye cevap verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, 16 V 8975 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin araçtaki kişilerden izin belgesi istemesi üzerine araçlarının bozulduğunu ve yolda kaldıklarını belirten gençler, araçtan indirildi. Araçta ve 3 erkek 1 kızın üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

'Uyuşturucu satmak için sokağa çıktık'

Gözaltına alınan 4 şüpheliye, Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak suçundan toplamda 12 bin 600 lira da cezası kesildi. Şüphelilerden biri gazetecilerin sokağa neden çıktınız sorusuna 'Uyuşturucu satmak için' diye cevap verirken, aracın sürücüsü 'Ben esnafım, müşterilerimin yüzüne bakamam. Uyuşturucu benim değil, ben çok nadir kullanıyorum' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler
Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler
Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler
Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler
Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler
Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler
Son Dakika | Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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