Son dakika: Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem
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Son dakika: Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem

13.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:03
Son dakika: Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem

Son dakika haberleri... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak araç içerisinde alkol alıp, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verenleri önlemek amacıyla Kocadere Göleti bölgesine giden yol, belediye ekiplerince taşlar konulup,...

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak araç içerisinde alkol alıp, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verenleri önlemek amacıyla Kocadere Göleti bölgesine giden yol, belediye ekiplerince taşlar konulup, moloz dökülerek trafiğe kapatıldı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen bazı kişiler, araçlarıyla mesire alanlarına gitti.  Araçlarında yüksek sesle müzik dinleyerek, alkol alan ve çevreye rahatsızlık verenleri önlemek amacıyla Kocadere Göleti bölgesine giden yol belediye ekiplerince taşlar konulup, moloz dökülerek trafiğe kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra mesire alanlarında da denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekiplerince, cuma gecesi başlayan ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 19 kişiye toplam 59 bin 850 TL idari para cezası kesildi.


- Keşanedirne
Son dakika: Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem
Son dakika: Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem
Son dakika: Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem
Son dakika: Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem
Son dakika: Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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