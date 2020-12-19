Son dakika... Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi

19.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:43

Son dakika habere göre Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi Vatan Caddesi'nde kısıtlama uygulaması Sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te denetim yapan polis ekipleri, bir vatandaşa kemer takmadığı için ceza kesti.

Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi

Vatan Caddesi'nde kısıtlama uygulaması

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te denetim yapan polis ekipleri, bir vatandaşa kemer takmadığı için ceza kesti. Ceza yiyen Mert Kurban, "Kasabım mal almaya gidiyorum. Kemerden dolayı 135 TL ceza yazdılar. İzin belgemiz var" dedi.

Korona virüs vakalarının artmasından dolayı aralıksız 56 sürecek sokağa çıkma kısıtlamalarının 3'üncü haftasında girildi. Geçtiğimiz Cuma günü saat 21: 00'dan Pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler de sıklaştı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uygulamada trafikteki araçları ve cadde dolaşan vatandaşları denetledi. Kasaplık mesleğiyle uğraştığı belirlenen 1 vatandaşa araç kullanırken kemer takmadığı için 135TL ceza yazıldı.

Kısıtlama uygulamasında kemer takmadığı için ceza yedi

Kasap olduğunu belirterek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Mert Kurban "Mal almaya gidiyorum. Kasabım. Kemerden dolayı 135 TL ceza yazdılar. İzin belgemiz var" Şeklinde konuştu.

Öte yandan, denetimlerin gün boyu devam edeceği belirtildi.

Son dakika... Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi
Son dakika... Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi
Son dakika... Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi
Son dakika... Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Şevket Çoruh Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Mbaye Diagne Burak Yılmaz Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Karar Samsun Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:48:34. #1.14#
title