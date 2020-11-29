Kısıtlama biter bitmez Kocaeli halkı kendini sokağa attı
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Kısıtlama biter bitmez Kocaeli halkı kendini sokağa attı

29.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:05

Kısıtlama biter bitmez Kocaeli halkı kendini sokağa attı Vaka sayıları hızla artan kentte risk haritası kırmızı olmasına rağmen halk yine sokakta Sabah saatlerinde boş olan sokaklar 10.

Kısıtlama biter bitmez Kocaeli halkı kendini sokağa attı

Vaka sayıları hızla artan kentte risk haritası kırmızı olmasına rağmen halk yine sokakta

Sabah saatlerinde boş olan sokaklar 10.05'te dolmaya başladı

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KOCAELİ - Korona virüs sayılarında patlama yaşanan ve risk haritasının kırmızıya döndüğü Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği ilk anlardan itibaren vatandaşlar kendini sokağa attı.

Korona virüs sayılarında en fazla artış olan illerin başında gelen Kocaeli'de sokağa kısıtlamasının sona erdiği 10.00'dan itibaren vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı. Risk haritasında Kocaeli'nin şehir merkez ilçesi olan İzmit'te haritanın tamamen kırmızı olmasına rağmen, vatandaşlar evde kalmayı tercih etmiyor. Sabah saatlerinde boş olan sokaklar, saatlerin 10.05'i göstermesiyle vatandaşlarla dolmaya başladı.

Kısıtlamanın sona ermesiyle sokağa çıkan vatandaşlar, İzmit merkezinin en işlek caddesi olan Yürüyüş Yolu'nda gezintiye çıktı.

Kısıtlama biter bitmez Kocaeli halkı kendini sokağa attı
Kısıtlama biter bitmez Kocaeli halkı kendini sokağa attı
Kısıtlama biter bitmez Kocaeli halkı kendini sokağa attı
Kısıtlama biter bitmez Kocaeli halkı kendini sokağa attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ

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