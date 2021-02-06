Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

06.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:04
Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüKIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde Zafer Kaplan (46) tartıştığı 24 yıllık eşi İkram Kaplan'ı (34) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde Zafer Kaplan (46) tartıştığı 24 yıllık eşi İkram Kaplan'ı (34) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zafer Kaplan, gözaltına alındı.

Olay, ilçedeki Yenidoğan mahallesinde oturan 3 çocuk sahibi Kaplan çiftinin evinde meydana geldi. Belediyede işçi olan Zafer Kaplan, eşi İkram Kaplan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Kaplan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçakladı. Alkollü olduğu iddia edilen Zafer Kaplan, daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. Polis ile birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İkram Kaplan'ın öldüğü belirlendi. İkram Kaplan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi tespit edildi. Zafer Kaplan, polis tarafından gözaltına alındı. İkram Kaplan'ın ölüm haberi üzerine Ankara'dan gelen yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

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