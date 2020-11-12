Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı listede yer alan sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında başlattığı operasyonlar başarıyla devam ediyor. PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri tek tek etkisiz hale getirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kırmızı listede aranan bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"KIRMIZI LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, "Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.