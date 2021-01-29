Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada
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Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

29.01.2021 19:32 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:37
Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberine göre AYDIN'ın Söke ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kemikli'ye (70) çarptı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kemikli'ye (70) çarptı. Kemikli'nin ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Söke, Akeller Caddesi, Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Didim'den Germencik yönüne giden ve ışık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçen Emin Kurtoğlu (50) yönetimindeki 35 ASK 620 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kemikli'ye çarptı. Savrulan Hasan Kemikli, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kemikli, ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemikli'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Kurtoğlu'nu gözaltına aldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.


Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada
Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobilin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İslam KELEŞ

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