Son Dakika: Gri listeye bir çizik daha! 2 ay önce öldürülen teröristin, kırmızı bültenle aranan isim olduğu ortaya çıktı - Haberler
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Son Dakika: Gri listeye bir çizik daha! 2 ay önce öldürülen teröristin, kırmızı bültenle aranan isim olduğu ortaya çıktı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde, 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, İntetpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve gri kategoride yer alan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi. Geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde birçok saldırının faili olan terörist 500 bin TL ödülle aranıyordu.

Eren-13 operasyonları kapsamında; Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021 tarihinde Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.

Son Dakika: Gri listeye bir çizik daha! 2 ay önce öldürülen teröristin kırmızı bültenle aranan isim olduğu ortaya çıktı

500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş adındaki terörist olduğu tespit edildi.

BİRÇOK SALDIRININ FAİLİ

Veysel Akkuş'un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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