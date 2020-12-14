Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı

14.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:45
Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist C.G.'nin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalandığı bildirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kırmızı bültenle aranan Fransız uyruklu teröristin ülkeye giriş yaparken yakalandığı aktarıldı.

TÜRKİYE'YE GİRMEYE ÇALIŞIYORDU

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalandı" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı

FIRKATUL GURBA İSİMLİ BİR YAPIDA YER ALIYOR

Açıklamanın devamında, "Fransız uyruklulardan oluşan Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edilen ve kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Yasa dışı geçişi önleyen Hudut Kartallarımızı kutluyoruz" denildi.

Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı
Haber Yorumları (2)
ISTANBUL SEHRİ: Adini tam yazmaya korkuyormusun cg nedir teroristti gizlemene ne gerek var
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NAMYELÜS: Macron yakında devreye girer.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:52:36. #1.14#
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