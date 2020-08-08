Son dakika... KIRIKKALE Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı
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Son dakika... KIRIKKALE Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı

Gelen son dakika haberine göre Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısıKIRIKKALE'de düğün müzisyenleri, koronavirüse karşı maske ve mesafenin önemine dikkat çekmek için besteledikleri nakaratı okudu.

08.08.2020 00:06 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:12

Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı

KIRIKKALE'de düğün müzisyenleri, koronavirüse karşı maske ve mesafenin önemine dikkat çekmek için besteledikleri nakaratı okudu. Müzisyenler ayrıca, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in isteği üzerine, şarkı aralarında davetlilere anons yaptı.

Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli'nin pilot ili seçilen Kırıkkale'de Vali Yunus Sezer, müzisyenlerle bir araya gelerek katıldıkları düğünlerde maske ve mesafenin önemini vurgulamalarını istedi. Vali Sezer'in isteği üzerine düğün müzisyenleri, türkülerine koronavirüse dikkat çeken ifadeler ekledi. Kaletepe Mahallesi'ndeki bir düğünde sahne alan sazcı, darbukacı ve piyanistten oluşan 3 müzisyen, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için besteledikleri dörtlüğü okudu. Maskeli bir şekilde saz çalıp, türkü söyleyen sanatçılar, belirli aralıklarla da davetlilere Maskeleri çıkarmayın, Mesafeli oynayın, En mutlu gününüzü en kötü gününüze çevirmeyin şeklinde anons yaptı.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de kent genelindeki düğünleri tek tek gezerek düğün sahiplerine uyarılarda bulundu.

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Son dakika... KIRIKKALE Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı

Kaynak: DHA

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