Son dakika... Kırıkkale'de eşi tarafından öldürülen kadının ailesi, zanlıya en ağır cezanın verilmesini istedi
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Son dakika... Kırıkkale'de eşi tarafından öldürülen kadının ailesi, zanlıya en ağır cezanın verilmesini istedi

Son dakika... Kırıkkale'de eşi tarafından öldürülen kadının ailesi, zanlıya en ağır cezanın verilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'de eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Hacer Başkaya'nın (26) acılı ailesi, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kırıkkale'de eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Hacer Başkaya'nın (26) acılı ailesi, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kırıkkale'de eşi S.B. tarafından bıçaklanarak öldürülen Başkaya'nın ailesi acısını dindirmeye çalışıyor.

Baba Erdoğan Köksoy, gazetecilere, konuşacak bir şey bulamadığını, içinin volkan gibi yandığını söyledi.

Ciğerinin yanığını, parçalandığını dile getiren Köksoy, "Bu, normal sıradan bir ölüm değil. Vahşice katlediliyor. 51 bıçak darbesi var. Sokaktaki hayvana dahi bir kere vuramıyorsun. Bu vahşilik başka bir şey değil. Bugün benim çocuğum, yarın başkasının. Ben idam istiyorum." diye konuştu.

Abla Fadime Kılıç da cenazeyi iki kız kardeşi ve halasıyla yıkadıklarını ifade ederek, kardeşinin vücudunda sağlam bir yerinin olmadığını iddia etti.

Cinayetin vahşice işlendiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Gözlerimi kapatıp uyuyamıyorum. 51 bıçak darbesi vardı, darp hariç. Benim babam yanıyor ama başka babalar niye yansın. Kardeşim 26 yaşındaydı, 4,5 yaşında çocuğu vardı. Çocuk, 'annemi toprağın altından alalım mı?' diyor. Herkes Hacer'e, bir bıçak darbesi vurulmuş, ölmüş biliyor. Hayır. Ölüm Allah'ın emri, hepimize gelecek ama böyle ölüm değil."

Olay

İddiaya göre, S.B. (29), 6 Haziran'da Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı ekmek bıçağı ile boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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