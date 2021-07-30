Son dakika! Kilis'teki orman yangınının söndürme çalışmalarına Gaziantep itfaiyesinden destek

Son dakika haberlerine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kilis'te başlayan orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geçti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kilis'te başlayan orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geçti.

Kilis'e bağlı Demirciler ve Gülbaba Kırsal Mahalleleri arasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla mücadele için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca kısa sürede destek verildi. Saat 14.00'da başlayan alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara katılan itfaiye ekipleri, yangının ormanlık arazide yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerde faaliyetini sürdürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yapılan mücadeleye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve bölge belediye ekipleri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı