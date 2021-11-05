Son Dakika | Kilis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Kilis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kilis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Kilis'te otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kilis'te otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Fatih S. yönetimindeki 16 AGT 567 plakalı otomobil, Kilis-İslahiye kara yolunda aynı istikamette seyreden Remzi Yılmaz idaresindeki 27 N 3197 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Yılmaz ile çocukları İkra ve Emir Yılmaz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son Dakika | Kilis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Kilis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son Dakika | Kilis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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