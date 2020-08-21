Son Dakika: Kilis'te kadın doktoru tehdit eden şüpheliye 6 ay uzaklaştırma (2) Son dakika haberlerine göre BAKAN GÜL, HACER D.'Yİ TELEFONLA ARADIKilis'te, kadın doktor Hacer D.'ye yönelik tehdit ve şantaj iddiasının şüphelisi C.C.K., Kilis Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

BAKAN GÜL, HACER D.'Yİ TELEFONLA ARADI

Kilis'te, kadın doktor Hacer D.'ye yönelik tehdit ve şantaj iddiasının şüphelisi C.C.K., Kilis Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Hacer D.'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Gül, kadına şiddeti önlemek için bütün devlet kurumlarının büyük çaba gösterdiğini ifade etti.

Hacer D. ise, Bakan Gül'e hassasiyeti nedeniyle teşekkür etti.Hacer D.'nin avukatı İslim Arğıllı Suvat, karar nedeniyle memnun olduklarını belirterek, "Kararı, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül arayarak müvekkilime hatırlattı. Kendisi çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: DHA