Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 CHP'li vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
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Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 CHP'li vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu

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Son dakika! CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Meclis'e sunuldu.

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'na sevk edildi.

FEZLEKELERİN GEREKÇESİ "21 SORUDA FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 milletvekili için hazırlanan fezlekelerin CHP'nin, hakkında toplatma kararı verilen "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" broşürü için olduğu öğrenildi.

2 HDP'LİNİN FEZLEKESİ DE MECLİS'TE

Komisyona sevk edilen diğer fezlekelerin ise HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e ait olduğu öğrenildi.

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 CHP'li vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
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