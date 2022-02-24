Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıyla ilgili açıklama: Meclis'i acilen toplamak gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik başlattığı askeri operasyonunu değerlendirdi.

"MONTRÖ'YE BAĞLI KALINMALI"

Kılıçdaroğlu, TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini ifade ederek, "Toplantıya biraz geç katıldığımı biliyorum, bu nedenle hepinizden özür dilerim. Olağanüstü gelişmeler var. Ben bu olağanüstü gelişmeleri izlemek zorundayım. Tarihin bana yüklediği böyle bir sorumluluk var.İttifakı oluşturduğumuz, kader birliği yaptığımız genel başkanlarla da konuşmak zorundaydım." ifadelerini kullandı.

"ANKARA'YA DÖNMEK ZORUNDAYIM"

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'nın göbeğinde nükleer güce sahip olan devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur. Hükümeti 2019 yılından beri uyarıyorum. Hükümeti bir başka ülkeye bu kadar fazla bağımlı kılamazsınız diye. 2019-2022, ben söyledim ben dinledim. Kitap çıkardık ki tarihe not düşelim. Nükleer güce sahip bir ülke, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye askeri kuvvetlerini sokuyorve bütün dünya seyrediyor. Türkiye ne yapacak? Güvenlik Zirvesi toplanıyor. Akşama kadar Denizli'de olacaktım ama bu toplantıdan sonrakileri iptal etmek zorunda kaldım. Ankara'ya dönmek zorundayım.

"MECLİS'İ ACİLEN TOPLAYIN"

TBMM'yi acilen toplayın. Ülkemiz açısından son derece stratejik bir süreci yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki turist göndermediği zaman perişan oluyoruz, doğal gaz göndermediği zaman perişan oluyoruz. Montrö Sözleşmesi'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin sadık kalması lazım. Birilerinin telkiniyle Montrö farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her adımın bize faturası ağır olur. Güzel bir ülkede, beraber yaşamak varken bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu? Sanayicisi, esnafı, işçisi memnun değil. Ya kim memnun Allah aşkına!"