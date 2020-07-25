Son dakika! Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız (2)
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Son dakika! Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız (2)

Son dakika güncel haberi: CİHANER: BU CİDDİYETLE NASIL İKTİDARA GİDECEĞİZKılıçdaroğlu'na karşı aday adayı olan PM üyesi İlhan Cihaner, kurultaydaki konuşmasında sert eleştirilerde bulundu.

Son dakika! Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız (2)
25.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:04

CİHANER: BU CİDDİYETLE NASIL İKTİDARA GİDECEĞİZ

Kılıçdaroğlu'na karşı aday adayı olan PM üyesi İlhan Cihaner, kurultaydaki konuşmasında sert eleştirilerde bulundu. Cihaner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin  kurultay salonundan ayrılmasının ardından delegelerin de salondan çıktığını belirterek bu duruma tepki gösterdi. İlhan Cihaner, salondan ayrılmanın ciddiyetsiz bir durum olduğunu savunarak, "Selfie çekerek gittiler, sözde kurultayda memleket meseleleri tartışılacak ve buradan bir karar çıkacak ve biz geleceğimizi kurmak için toplanacağız. Neredeler? Bu ciddiyetle nasıl iktidara gideceğiz biz? Bana 'marjinal' diyorlar. 300 delege yokken 'kabul edenler', 'etmeyenler' denilerek CHP'nin divan başkanına küfür edilerek bir kurultay bitirdik biz. Bu mu marjinallik? Bizim çabalamamız mı marjinallik? İl kongrelerinde tek aday gördüm. Nasıl demokrasi şöleni oluyor bu? Hiç mi utanmadılar? Ankara Kongresi'nde divan başkanlığını yapan, partimizin eski genel başkanımız hiç mi utanmadı? İstanbul kongresi sizi utandırmadı mı? İzmir, Adana, Mersin kongresi? Böyle olan delegeyle biz demokrasiyi mi kuracağız?" dedi. 

'AK PARTİ'NİN HANGİ POLİTİKASINA ENGEL OLABİLDİK'İlhan Cihaner, genel başkan Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 13 maddelik ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini eleştirerek, "Genel başkan saydığı maddeler içerisinde, 'ekonomiyi yeni oluşacak demokrasi ittifakıyla düzelteceğiz' dedi. Şu andaki ekonomiyi batıran Ali Babacan ile mi yapacağız bunu arkadaşlar? Bir başlık da dış politikaydı. Stratejik derinliğin sorumlusu kim? Davutoğlu, yeni ittifak ortağımız. Babacan, yeni ittifak ortağımız. Genel başkan 13 madde saydı. Peki biz bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Anayasa Mahkemesi'ne giderek, tweet atarak, Meclis'te kapak yaparak, hangi politikasına engel olabildik AK Parti'nin? Beni asıl öfkelendiren şu oldu; ben sızlanmam, yakınmam, ben mücadele ederim. Tek başına kalsam bile mücadele ederim. Bu imza toplamasında beni en çok rahatsız eden, sizlerin üzerinizdeki baskı. Burada vereceğiniz kararla bu gidişatın daha derinleşmesine mi karar vereceksiniz, yoksa sahiden potansiyelimizi kullanarak iktidara mı karar vereceksiniz?" ifadesini kullandı. 'İMZA VERENLER İŞİYLE TEHDİT EDİLDİ'İlhan Cihaner, kurultay öncesinde yeterli imzayı topladığını savunarak, "Hepinizden imza alındı. 100'ün üzerinde imzayla son iki güne girdik. ve birçok arkadaşımız bizim ofise gelirken yoldan çevrildi. O arkadaşlarımızın aşıyla işiyle tehdit edildiğini gördük. O genel başkan yardımcılarını da biliyorum. Hepsinden hesap soracağız. Bir yoldaşını nasıl işiyle, aşıyla tehdit edersin sen? Bu alçaklıktır. Şu an genel başkan 80 imzayla önerilecek. Sizin imzalarınız ne oldu arkadaşlar? Türkiye tarihinde ilk kez bir il, kurultayda temsilsiz kalıyor. Niye Mardin'e temsilci yapılmadı? Tek bir şeye ihtiyacımız var; cesaret. Burada da azıcık cesaret gösterirseniz gerçekten iktidarı elde edecek bir dinamizmi yakalayabiliriz. Aksi takdirde AYM kapılarında olmuş bitmiş işlerin mücadelesini veren merkez sağa oturmuş bir yapıya dönecektir. Bir köşe yazarı dedi ki; CHP PM'sinde belirlenecek üyeler Ali Babacan ile uyumlu çalışmaya göre belirlenecek. Onun için orada da çok çok dikkatli olun lütfen. Parti yağmacı bir çizgiye getirilmek isteniyor. Çıkışımız soldadır, sosyal demokrasidedir" diye konuştu. KILIÇDAROĞLU TEK ADAY

Öte yandan genel başkan aday adayı olan İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman, yeterli imzayı toplayamadı. CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tek aday kaldı.


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Kaynak: DHA

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