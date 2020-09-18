Son dakika... Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Tahsin Odabaşı (67) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
18.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:35
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Tahsin Odabaşı (67) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Dilovası'nda oturan Tahsin Odabaşı, dün rahatsızlanması üzerine Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tahsin Odabaşı, sevk edildiği özel hastanede yaşamını yitirdi. Bugün, Dilovası Cumhuriyet Mahallesi Çardaktepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gazinin cenazesi askeri törenle Diliskelesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Kaynak: DHA