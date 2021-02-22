Son dakika: Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Fatih Kaya (39) hayatını kaybetti.

Olay, Kürtün ilçesi Üçtaş köyü Ambarlı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Rüzgarın yan yatırdığı ağacı kesmeye çalışan Fatih Kaya bu sırada ağacın savrulması ile 10 metreden yamaca düştü. Agacın da üzerine düşmesiyle Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN