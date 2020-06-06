Elinde bıçakla, kanlar içinde kendisini bıçaklayan şahsı aradı
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Elinde bıçakla, kanlar içinde kendisini bıçaklayan şahsı aradı

Muğla'da kendisinden para isteyen şahsa olumsuz cevap veren vatandaş, karnından bıçaklandı. Yaralı adam, vücudundan damlayan kana rağmen elinde bıçakla sokak arasında kendisini bıçaklayan şahsı aradı.

Elinde bıçakla, kanlar içinde kendisini bıçaklayan şahsı aradı
06.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:08

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 54 yaşındaki N.T. para istediği 53 yaşındaki B.V'den olumsuz cevap alınca üzerinde taşıdığı bıçakla karnından bıçakladı. Yaralanan vatandaş, vücudundan damlayan kana rağmen elinde bıçakla sokak sokak kendisini bıçaklayan N.T'yi aradı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

PARA ALAMAYINCA BIÇAKLADI

Marmaris Kapalı Çarşı Postane Çıkmazında meydana gelen olayda N.T ve B.V arasında para isteme nedeniyle önce tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine N.T. yanında taşıdığı çakı tabir edilen bıçak ile B.V'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

YARALI HALDE ELİNDE BIÇAKLA YOLLARA DÜŞTÜ

Yaralanan B.V. bir işletmeden aldığı bıçak ile kendisini bıçaklayan şahsın peşinden gitti. Bu sırada B.V.'nin vücudundan kanların akması dikkat çekti. Yaşanan bu anları apartmanda oturan bir vatandaş cep telefonu ile anbean kaydetti. Vatandaşların polisi araması sonrası Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nden ekipler olay yerine geldi. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu N.T.'yi yakaladı. Elinde bıçak ile kendisini bıçaklayan şahsı arayan B.V. ise olay yerine gelen 112 ambulansı ile Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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