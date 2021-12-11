Son dakika: KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yılmaz'ın acı günü
Son dakika haberler: Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz'ın annesi Kezban Yılmaz (89) son yolculuğuna uğurlandı.
KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz'ın annesi Kezban Yılmaz (89) son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yılmaz'ın KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, 5000 Evler Yeni Camisi'ne getirildi.
Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı namazın ardından Eflani Halkevli köyü aile mezarlığına defnedildi.
Törene Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KBÜ Rektörü Refik Polat, Eflani Kaymakamı Ahmet Tan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri