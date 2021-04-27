Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
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Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı Adana'da bir evde tüfekle oynarken arkadaşını kazara vurup öldüren zanlı tutuklanırken, ev sahibi serbest kaldı Adana'da bir evde tüfekle oynarken arkadaşını kazara vurup öldüren zanlı tutuklandı.

Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da bir evde tüfekle oynarken arkadaşını kazara vurup öldüren zanlı tutuklanırken, ev sahibi serbest kaldı

ADANA - Adana'da bir evde tüfekle oynarken arkadaşını kazara vurup öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Nisan Pazar günü, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce bir iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve daha sonra ayrılan Emre Korkmaz (25), arkadaşı Yaşar Sarı'nın evine gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfeği de oturma odasının kapısının arkasında bıraktı. Daha sonra eve İhsan Ulutürk geldi.

Bir süre sohbet eden arkadaşlardan İhsan Ulutürk, kapının arkasında bulunan pompalı tüfeği gördü. Tüfeği alan Ulutürk, tetiğe bastığı an saçmalar karşısında bulunan arkadaşı Korkmaz'ın ağzından girip başından yaraladı. İhsan Ulutürk otomobile binip kaçarken olay yerine gelen sağlık görevlileri Emre Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda İhsan Ulutürk'ü kısa sürede yakaladı. Suçunu itiraf eten şüphelinin ifadesinde, "Arkadaşımın Yaşar'ın evine gittim. Emre de evdeydi. Kapının arkasında pompalı tüfeği gördüm. Boş olduğunu sanıyordum. Tetiğe bastım ve arkadaşım kanlar içinde kaldı" dediği öğrenildi.

Zanlı Ulutürk ve ev sahibi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ulutürk tutuklanırken, ev sahibi serbest kaldı.

Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Tüfekle oynarken arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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