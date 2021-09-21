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Son dakika... Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılında Hatay'da konser verildi

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Son dakika... Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılında Hatay'da konser verildi

Son dakika haberine göre Kazakistan'ın bağımsızlığının 30.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karagandi Tattimbet Kazak Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Hatay'da konser verdi.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karagandi Tattimbet Kazak Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Hatay'da konser verdi.

EXPO Amfi Tiyatro'daki konserde, Karagandi Tattimbet Kazak Akademik Halk Çalgıları Orkestrası, Kazakçanın yanı sıra Türkçe şarkılar ve türküler seslendirdi.

Katılımcılar, orkestranın seslendirdiği eserleri ilgiyle dinledi.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, konserin ardından yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı.

Türkiye ile ilişkilerin artarak geliştiğini belirten Bayel, bağımsızlık günü nedeniyle yeni yapılan amfi tiyatroda anlamlı bir konsere imza attıklarını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak, orkestraya ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Kazakistan Cumhuriyeti yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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