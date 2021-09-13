Kazada ölen Buğra'nın 5 ay önce de ağabeyi trafik kazasında yaşamını yitirmiş

ANKARA'da, otomobilin servis midibüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 gençten Buğra Özcan'ın (18) ağabeyi İdris Can Özcan'ın da 5 ay önce trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi, 1544 Cadde üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emirhan A. yönetimindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, 06 C 0019 plakalı servis midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Emirhan A. ile yanında bulunan Ebubekir Dinç ile Baran Bilgi olay yerinde, Buğra Özcan ve Eren Atak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

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Haber -Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Fatih POYRAZ/ANKARA,