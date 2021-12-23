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Son dakika! Kaza yapıp baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kaza yapıp baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen alkollü kadın sürücü tek taraflı kaza yaptı.

BURSA (İHA) - Kaza yapıp baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı

BURSA - Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen alkollü kadın sürücü tek taraflı kaza yaptı. Kazada kadın sürücü hafif yaralandı. Yanında bulunan arkadaşı baygınlık geçirince arkadaşına tokat atarak uyandırmaya çalıştı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü kadın sürücü yanında bulunan arkadaşı ile seyir halindeyken kontrolden çıktı. Tek taraflı kaza yapan ve hafif yaralanan kadınlardan biri baygınlık geçirdi. Diğer alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü baygınlık geçiren arkadaşına tokat atarak uyandırmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar tedbir amaçlı ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine götürüldüler. Yaralı kadın sürücünün ise alkollü olduğu iddia edildi.

Son dakika! Kaza yapıp baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı

Son dakika! Kaza yapıp baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı

Son dakika! Kaza yapıp baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri

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