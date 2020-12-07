Son dakika: Kaza kurbanı üniversiteli Gizem 19 karanfille anıldı
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Son dakika: Kaza kurbanı üniversiteli Gizem 19 karanfille anıldı

07.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:06
Son dakika: Kaza kurbanı üniversiteli Gizem 19 karanfille anıldı

Son dakika haberine göre Burdur'da feci bir kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal, ölümünün 4'ncü yılında kaza geçirdiği yere 19 beyaz karanfil ve fotoğrafları bırakılarak anıldı.

Burdur'da feci bir kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal, ölümünün 4'ncü yılında kaza geçirdiği yere 19 beyaz karanfil ve fotoğrafları bırakılarak anıldı.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal, 2016 yılında Özgür Mahallesi Merkez Halk Pazarı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait asfalt kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. 2016 yılından bu yana kızlarının her ölüm yıldönümünde olay yerine gelerek 19 karanfil bırakan ailesi, bu yıl korona virüs tedbirlerinden dolayı gelemeyince karanfilleri bir çiçekçi vasıtasıyla kaza yerine bıraktırdı. Kaldırım üzerine bırakılan fotoğrafların birinde ailesi tarafından kaleme alınan bir yazı da yer aldı. Yazıda, "Ben Medine Gizem Çakal. Gurbette üniversiteye giderken öldürülen ben ne yaptım size. Hatta ben babama 'Nüfusumu Burdur'a alacağım. Burdur Belediyesi ve esnafı kazansın. Esnafın tek geliri asker ve öğrenci' dedim. Siz beni göz göre göre öldürdünüz. Oysa ben müze parkında söz vermiştim babama. Takipçisi olacağız" ifadelere yer aldı. - BURDUR

Son dakika: Kaza kurbanı üniversiteli Gizem 19 karanfille anıldı
Son dakika: Kaza kurbanı üniversiteli Gizem 19 karanfille anıldı
Son dakika: Kaza kurbanı üniversiteli Gizem 19 karanfille anıldı
Son dakika: Kaza kurbanı üniversiteli Gizem 19 karanfille anıldı
Son dakika: Kaza kurbanı üniversiteli Gizem 19 karanfille anıldı
Son dakika: Kaza kurbanı üniversiteli Gizem 19 karanfille anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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