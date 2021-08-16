Son dakika! Kayseri'ye şehit ateşi düştü
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Son dakika! Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Son dakika! Kayseri'ye şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in şehadet haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in şehadet haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı.

Şehit olan 22 yaşındaki Tuncer'in ağabeyi Hasan Tuncer'in kaldığı Kocasinan ilçesine bağlı ikametine gelen yetkililer, acı haberi ulaştırdı. Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen şehit Tuncer'in bekar olduğu öğrenildi.

Şehit haberinin ikamete ulaşmasının ardından, sokak Türk bayrakları ile donatılarak, Kocasinan Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Şehit Tuncer, yarın öğle namazını müteakip Kalemkırdı Camii'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - KAYSERİ

Son dakika! Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Son dakika! Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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