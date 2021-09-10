Son dakika... Kayseri'deki terör saldırısının açığa alınan polis sanığı: Terörden yargılanmak zoruma gidiyor

KAYSERİ'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere terör saldırısının faillerinden, ' Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın birleşen dosyada yargılanmasına devam edildi. Davada tutuklu yargılanan ve açığa alınan polis Mehmet Özalp, "Benim terörle alakam yok. Terör suçundan yargılanmak zoruma gidiyor" dedi.

PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de, MİT ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olarak, Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı saldırının faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen terör saldırısına ilişkin 21 sanıklı ana dava, geçen yıl sonuçlandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da değişen yıllarda hapis cezası verildi. Mahkeme, firari sanıklar Ferhat Tekiner, Sait Karabulut ve İshak Özçaktu'nun dosyalarını ise ayırdı. Mahkeme heyeti, bu dosyanın ana dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.