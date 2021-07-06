Son dakika... Kayseri'de terör örgütü üyesi kadın yakalandı
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Son dakika... Kayseri'de terör örgütü üyesi kadın yakalandı

Son dakika... Kayseri'de terör örgütü üyesi kadın yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KAYSERİ'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu L.H.Ö. isimli kadın gözaltına alındı.

KAYSERİ'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu L.H.Ö. isimli kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu L.H.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde olduğu belirlenen L.H.Ö.'yü düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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