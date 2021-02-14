Son dakika: Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Son dakika: Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

14.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:22
Son dakika: Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.D'nin kullandığı 40 NB 068 plakalı otomobille Y.Ç. yönetimindeki 38 SV 782 plakalı otomobil, Sivas caddesi Sami İpek Bulvarı kesişiminde çarpıştı.

Kazada C.S, Y.A. ve sürücü Y.Ç. yaralandı.

Haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Öte yandan F.D'nin, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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