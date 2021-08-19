Son dakika: Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
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Son dakika: Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı

Son dakika: Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Malatya yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Malatya yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun Karatay mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika: Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
Son dakika: Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
Son dakika: Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
Son dakika: Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
Son dakika: Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
Son dakika: Kayseri'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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