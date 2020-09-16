Son Dakika: Kayseri'de Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Son Dakika: Kayseri'de Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika: Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

16.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:43

Türkiye'deki koronavirüs salgınında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bir acı haber geldi. Kayseri'de görevde bulunan Binbaşı Halil İbrahim Kaya salgınla mücadeleye yenik düştü.

"MAALESEF KURTARILAMADI"

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."

Son Dakika: Kayseri'de Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ESKİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI YALMAN DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'deki koronavirüs salgınında ilk hayatını kaybeden isimlerden biri eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalmandı. Yalman, 18 Mart günü vefat etmeden 3 hafta önce İran'a gitmişti.

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Son Dakika: Kayseri'de Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Yorumları (16)
ALİ BAŞPINAR: mekanı cennet olsun
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
SAMSUNLU: Komutanımıza Allah Rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşaallah. .
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NACİ: Üzüldüm erken teşhis olsaydı belki kurtulurdu sanki.
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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