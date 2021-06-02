Son dakika! Kaymakam Ünal, şehit babasını ziyaret etti
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Son dakika! Kaymakam Ünal, şehit babasını ziyaret etti

Son dakika! Kaymakam Ünal, şehit babasını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, 1995 yılında Hakkari Çukurca ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Çavuş Ahmet Durgun'un babası Ali Durgun'u Camikebir mahallesindeki evinde ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, 1995 yılında Hakkari Çukurca ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Çavuş Ahmet Durgun'un babası Ali Durgun'u Camikebir mahallesindeki evinde ziyaret etti. Şehit babası Ali Durgun, hastalığı boyunca kendisini yalnız bırakmayan Kaymakam Yüksel Ünal'a ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Kaymakam Yüksel Ünal, şehit babası ile sohbet ederek "Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Bu nedenle devletimiz şehit ailelerinin, gazi ve ailelerinin her zaman yanındadır. Şehit ailelerimiz için ne yapsak azdır. Şehit babası Ali Durgun amcaya geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin" dedi. - BİLECİK

Son dakika! Kaymakam Ünal, şehit babasını ziyaret etti
Son dakika! Kaymakam Ünal, şehit babasını ziyaret etti
Son dakika! Kaymakam Ünal, şehit babasını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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