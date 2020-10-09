Son dakika... Kaymakam Ünal iş yeri açılışına katıldı
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Son dakika... Kaymakam Ünal iş yeri açılışına katıldı

09.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:45
Son dakika... Kaymakam Ünal iş yeri açılışına katıldı

Son dakika gündem haberi: Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, restoran olarak hizmet verecek bir iş yerinin açılışına katıldı.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, restoran olarak hizmet verecek bir iş yerinin açılışına katıldı.

Kaymakam Yüksel Ünal, İnönü Mahallesi Bayraklar Kavşağı'nda hizmet verecek restoranın açılışına katıldı. Hayırlı olması temennisiyle kurdele kesimini yapan Kaymakam Ünal, açılış sonrası iş yeri sahibiyle sohbet ederek, ilçede açılan iş yerlerinin yeni bir istihdam anlamına geldiğini ifade etti.

Açılışa, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Siyasi parti Başkanları ve davetliler katıldı. - BİLECİK

Son dakika... Kaymakam Ünal iş yeri açılışına katıldı
Son dakika... Kaymakam Ünal iş yeri açılışına katıldı
Son dakika... Kaymakam Ünal iş yeri açılışına katıldı
Son dakika... Kaymakam Ünal iş yeri açılışına katıldı
Son dakika... Kaymakam Ünal iş yeri açılışına katıldı
Son dakika... Kaymakam Ünal iş yeri açılışına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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