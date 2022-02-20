Son Dakika | Kayıp eski muhtar soruşturmasında cinayet şüphesiyle 13 gözaltı - Haberler
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Son Dakika | Kayıp eski muhtar soruşturmasında cinayet şüphesiyle 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
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Son Dakika | Kayıp eski muhtar soruşturmasında cinayet şüphesiyle 13 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da 5 ay önce kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeçi'nin (41) öldürüldüğünü değerlendiren polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

ELAZIĞ'da 5 ay önce kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeçi'nin (41) öldürüldüğünü değerlendiren polis ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eski Kızılay Mahallesi muhtarı, 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte geçen 18 Ekim'de merkeze bağlı Genefik köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, 'Beni al' diyerek mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmanın ardından sabah saatlerinde 13 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Son Dakika | Kayıp eski muhtar soruşturmasında cinayet şüphesiyle 13 gözaltı

Son Dakika | Kayıp eski muhtar soruşturmasında cinayet şüphesiyle 13 gözaltı

Son Dakika | Kayıp eski muhtar soruşturmasında cinayet şüphesiyle 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Kızılay Mahallesi, Cinayet, Polis, Ekim, Güncel, Haberler

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