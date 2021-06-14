Son dakika! Kavgayı ayırırken çıkan tartışmada öldürüldü
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Son dakika! Kavgayı ayırırken çıkan tartışmada öldürüldü

Son dakika! Kavgayı ayırırken çıkan tartışmada öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Ali Sebetçi (48), Çağlayan Tutku (40) ile arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmak isterken çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Ali Sebetçi (48), Çağlayan Tutku (40) ile arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmak isterken çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçileri Çağlayan Tutku ve Y. Ö. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çağlayan Tutku, kavgayı ayırmak isteyen mahalle halkından Ali Sebetçi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tutku, belinden çıkardığı tabancayla Ali Şebetçi'ye ateş etti. Sebetçi, merminin kalbine isabet etmesi sonucu, kanlar içinde kalıp, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, Çağlayan Tutku'yu suç aleti silahla gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Ali Sebetçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Ali Sebetçi, ilçede toprağa verilirken, şüpheli Çağlayan Tutku da, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan

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