KAVGADA BACAĞINDAN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ
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KAVGADA BACAĞINDAN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde O.Z. (24) kavga ettiği İsa Tanış'ı (20) bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan 2 kişiye de yaraladı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde O.Z. (24) kavga ettiği İsa Tanış'ı (20) bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan 2 kişiye de yaraladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Savaştepe ilçesinin kırsal Sarıbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. O.Z. ile İsa Tanış arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.Z. yanındaki bıçağı çekip İsa Tanış'ı bacağından bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Uğur Bilgen (27) ile İsmail Emer'i (26) de hafif yaralayan O.Z., kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsa Tanış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, İsa Tanış'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, O.Z.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

KAVGADA BACAĞINDAN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ
KAVGADA BACAĞINDAN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ
KAVGADA BACAĞINDAN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ
KAVGADA BACAĞINDAN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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