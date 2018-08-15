Son Dakika! Katar'dan, Türkiye'ye Yatırım Desteği!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirdi.

ERDOĞAN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Al Sani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Al Sani'nin çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

KATAR, TÜRKİYE'YE 15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPMA KARARI ALDI

Görüşmede Al Sani, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi'nin de hazır bulunduğu görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.