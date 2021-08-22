Son dakika: Kastamonu'daki sel 350 yıllık tarihi su değirmenini de yıktı
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Son dakika: Kastamonu'daki sel 350 yıllık tarihi su değirmenini de yıktı

Son dakika: Kastamonu'daki sel 350 yıllık tarihi su değirmenini de yıktı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 350 yıldır faaliyet gösteren tarihi su değirmeni, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde tamamen yıkıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 350 yıldır faaliyet gösteren tarihi su değirmeni, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde tamamen yıkıldı.

Güneşli köyü Hızaryanı Mahallesi'nde bulunan dede yadigarı değirmeni 4 yıldır çalıştıran 45 yaşındaki Vedat Terzi, AA muhabirine, selde yıkılan değirmenin, çevredeki 27-28 köye hizmet verdiğini söyledi.

Ata yadigarı değirmeni, uzun yıllar çalıştıran babasının yaşlanması nedeniyle İstanbul'dan köye dönerek devraldığını belirten Terzi, "Sel geldiğini anons etmişlerdi. Burada bir araba vardı. Çaydan taşan sular önce arabayı aldı. Arabayı alınca biz, 'sel geliyor kaçalım' dedik. Biz kaçarken su arkadan dolaşıp önümüzü kesti." dedi.

Değirmeni 5 kuşaktır ailesinin çalıştırdığını, 350 senedir değirmenin hiç durmadığını anlatan Terzi, "Değirmen kökünden yok oldu. Para kazanmak için değil, amme hizmeti olarak çalışıyorduk." diye konuştu.

Son dakika: Kastamonu'daki sel 350 yıllık tarihi su değirmenini de yıktı
Son dakika: Kastamonu'daki sel 350 yıllık tarihi su değirmenini de yıktı
Son dakika: Kastamonu'daki sel 350 yıllık tarihi su değirmenini de yıktı
Son dakika: Kastamonu'daki sel 350 yıllık tarihi su değirmenini de yıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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