Son dakika: KASTAMONU - Orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika: KASTAMONU - Orman yangını kontrol altına alındı

01.12.2020 00:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 00:42

Son dakika habere göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleriyle Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 10 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

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Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Köy muhtarı Ali Yücel, dumanların yükseldiğini görünce ilgililere haber verdiğini söyledi.

Yangının neden çıktığının bilinmediğini ifade eden Yücel, "Yangın şu anda kontrol altına alındı. Köye yaklaşık 500 metre mesafede ama köyle ilgili bir sıkıntı yok. Ormanda da herhangi bir sıkıntı kalmadı, kontrol altına alındı. Gece olduğu için büyüklüğü hakkında kesin bir şey söyleyemiyorum ama 30 dekar civarında olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Son dakika: KASTAMONU - Orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika: KASTAMONU - Orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika: KASTAMONU - Orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika: KASTAMONU - Orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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