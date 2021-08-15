Son dakika... Kastamonu'da sele kapılarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi
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Son dakika... Kastamonu'da sele kapılarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi

Son dakika... Kastamonu'da sele kapılarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Emre Bulut'un cenazesi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde defnedildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Emre Bulut'un cenazesi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde defnedildi.

Bölgede yapılan aramalar sırasında cesedine dün ulaşılan Bulut'un cenazesi Kızılcahamam Aşağı Merkez Camisine getirildi.

Bulut'un cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar katıldı. Bulut'un cenazesi, cenaze namazının ardından Kemalpaşa Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emre Bulut'un babası Özgür Bulut'un polis memuru olduğu, tayin nedeniyle ailenin 20 gün önce Şanlıurfa'dan Bozkurt'a taşındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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