Son dakika: Kartal'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
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Son dakika: Kartal'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Son dakika: Kartal'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kartal'da tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan ve birinin ölümüne sebep olan şüpheli yakalandı.

Kartal'da tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan ve birinin ölümüne sebep olan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yakacık Çarşı Mahallesi'nde esnaflık yapan M.K. (31), aynı cadde üzerinde esnaf olan ve otomobilini iş yerinin önüne park eden İ.E. (62) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından kendi iş yerinden silahını alan M.K., tartıştığı İ.E. ve yanındaki İ.A.'yı (51) silahla yaraladı.

Yaralılardan İ.E., kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı M.K. ise olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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