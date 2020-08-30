Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde amca çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Akören köyünde husumetli amca çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavga dönüşmesi üzerine 35 yaşındaki İ.S. ve 36 yaşındaki H.S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada, aile fertlerinden A.S. ve Ö.S. ağır, G.S. ve H.İ.S. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemi aldı. İ.S. ve H.S'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA