Kargo şirketinden yerel üreticiye destek
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Kargo şirketinden yerel üreticiye destek

Son dakika haberine göre Yerel üreticileri desteklemek amacıyla Yurtiçi Kargo, bölgelere özel kampanyalar yaptığını açıkladı.

Kargo şirketinden yerel üreticiye destek
07.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:44

–Yerel üreticileri desteklemek amacıyla Yurtiçi Kargo, bölgelere özel kampanyalar yaptığını açıkladı. Böylece, yöresel ürünler farklı illere daha indirimli gönderilecek.

Kargo şirketi Yurtiçi Kargo, çiftçilerin desteklenmesi ve üretim yaptıkları bölgenin dışına çıkmaları için kampanya düzenlediğini duyurdu. Kampanya kapsamında, üreticiler, ürünlerini büyük kentlere daha uygun fiyatlarla gönderebilecek.

Pandemi döneminde şehirlerarası yolculuklara getirilen kısıtlama ile ticari faaliyetleri önemli ölçüde azalan yerel üreticilerin faaliyetlerini tekrar canlandırmak hedefleniyor. Kampanya, süt ürünlerinden yaş meyveye, zanaat ürünlerinden hazır gıdaya kadar birçok ürünü kapsıyor.

Gaziantep'ten baklava, dondurma, biber, süt ve gıda ürünleri; Akdeniz ve Çukurova çevresinden portakal, yaş meyve-sebze; Samsun ve Kastamonu'dan pirinç, tereyağı, peynir; Ege Bölgesi'nden badem, bal, yaş meyve-sebze; Eskişehir ve Kütahya'dan seramik ürünleri, üreticiye destek amacıyla indirim taşınıyor.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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