Son dakika: Kardeşini ve yeğenini öldürüp, yengesini yaralayan sanığa ömür boyu ile 33 yıl hapis

Son dakika haberler: ZONGULDAK'ta, miras nedeniyle kavga ettiği kardeşi İnam (55) ile yeğeni Muhammet (30) Topçu'yu öldürdüğü ve yengesi Pakize Topçu'yu (50) yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kenan Topçu (62), ömür boyu hapis ile 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ta, miras nedeniyle kavga ettiği kardeşi İnam (55) ile yeğeni Muhammet (30) Topçu'yu öldürdüğü ve yengesi Pakize Topçu'yu (50) yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kenan Topçu (62), ömür boyu hapis ile 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Kenan Topçu, duruşmada, "Keşke mal, mülk onların olsaydı da bunlar olmasaydı. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Olay, 20 Nisan'da, Çaycuma'ya bağlı Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dedelerinden kalan araziye yıllar önce ev yapan 2 kardeşin arası, miras yüzünden bozuldu. Kardeşler, üzerinde evlerinin bulunduğu arazi nedeniyle mahkemelik oldu. Olay günü ise 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kenan Topçu, evlerinin önünde kardeşi İnam Topçu, yengesi Pakize Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'ya av tüfeğiyle ateş etti. İnam Topçu ve oğlu Muhammet Topçu, hayatını kaybetti, yaralanan Pakize Topçu ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ÇOK PİŞMANIM'Olay sonrası gözaltına alınan Kenan Topçu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Topçu hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürmek' ve 'kasten yaralamak' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Kenan Topçu getirilirken, ölen İnam Topçu'nun yakınları ve taraf avukatları da katıldı.Duruşmada Kenan Topçu, pişman olduğunu söyleyerek, "Keşke yaşanmasaydı. Keşke mal, mülk onların olsaydı da bunlar olmasaydı. Vicdan azabı çekiyorum, çok pişmanım" dedi.Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Kenan Topçu'nun kardeşi İnam Topçu'ya karşı ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Muhammet Topçu'ya karşı ise 'haksız tahrik' hükümlerini uygulayan mahkeme heyeti, sanığa 25 yıl hapis cezası verdi. Kenan Topçu'nun olayda yaralanan Pakize Topçu'ya karşı da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN