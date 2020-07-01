Son dakika! Karapınar Belediye Başkanı Yaka, muhtarlarla buluştu Bir son dakika haberine göre Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, mahalle muhtarları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, mahalle muhtarları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Yeni Belediye düğün salonundaki kahvaltı programında konuşan Başkan Mehmet Yaka, yaptıkları çalışmalarla Kovid-19 salgınıyla başarılı bir mücadele yaptıklarını belirtti.

Vatandaşlardan kurallara mutlaka uymalarını isteyen Başkan Yaka, yapılacak düğünlerle ilgili olarak muhtarları hem bilgilendirdi hem de uyarılarda bulundu.

Belediye olarak Karapınar'a önemli hizmetlerde bulunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Yaka, "Sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, spor tesisleri, Hükümet Konağı gibi inşaatlarımız sürüyor. Doğalgaz ilçemizde bazı mahallerde kullanılmaya başlanacak. İlçemizi daha güzel bir konuma ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmenin gayretindeyiz."

Başkan Yaka, muhtarlara yeni kır düğün salonu bölgesini gezdirerek bilgi verdi.

Kaynak: AA