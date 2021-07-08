Son dakika... Karamürsel'de telafi derslerinde başarılı olanlara meslek lisesi diplomaları verildi
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Son dakika... Karamürsel'de telafi derslerinde başarılı olanlara meslek lisesi diplomaları verildi

Son dakika... Karamürsel'de telafi derslerinde başarılı olanlara meslek lisesi diplomaları verildi
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından verilen eğitimlerle telafi derslerinde başarılı olanlara meslek lisesi diplomaları verildi.

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından verilen eğitimlerle telafi derslerinde başarılı olanlara meslek lisesi diplomaları verildi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayati Aydın, kentte 70'e yakın meslek lisesinin olduğunu, yaklaşık 43 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin bu konuda yenilikler ve yasalar çıkarttığını anlatan Aydın, "Şu anda ustalık ve kalfalık belgelerini alan öğrencilerimiz şimdi diplomalarını alıyor. Bu müthiş bir olay. Her yaştaki insanımızın ulaşabileceği bir ortam yaratıldı." dedi.

Okul müdürü Serpil Acar Yıldırım da mesleki eğitim merkezinde okuyarak mezun olmuş ancak diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişilerin de telafi derslerle lise diplomalarını aldıklarını kaydetti.

Kursu birincilikle tamamlayan Yeşim Seymen ise bu imkanı kendilerine tanıyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından başarılı olanlara diplomaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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