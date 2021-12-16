Son dakika... Karaman'da jandarma "Güven ve Huzur" uygulaması yaptı - Haberler
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Son dakika... Karaman'da jandarma "Güven ve Huzur" uygulaması yaptı

Son dakika... Karaman'da jandarma
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karaman'da jandarma tarafından yapılan "Güven ve Huzur" uygulamasında yakalanan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da jandarma tarafından yapılan "Güven ve Huzur" uygulamasında yakalanan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Karaman Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uygulamada ayrıca 8 yoklama kaçağı yakalandı.

Son dakika... Karaman'da jandarma Güven ve Huzur uygulaması yaptı

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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