Son dakika... Karaman'da jandarma "Güven ve Huzur" uygulaması yaptı

KARAMAN (AA) - Karaman'da jandarma tarafından yapılan "Güven ve Huzur" uygulamasında yakalanan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Karaman Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uygulamada ayrıca 8 yoklama kaçağı yakalandı.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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